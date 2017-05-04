|
Хоккей: Беларусь проиграли Финляндии в первом матче Чемпионата мира
05.05.2017 19:21 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 мая — Sputnik. Национальная сборная Беларуси по хоккею с поражения начала свое выступление на Чемпионате мира, сообщает Sputnik.
В пятницу белорусы провели первый поединок группового раунда ЧМ. Соперником подопечных Дэйва Льюиса стала команда Финляндии. Игра завершилась со счетом 3:2 (2:0, 0:1, 1:1). В составе победителей точными бросками по воротам Кевина Лаланда отметились Себастьян Ахо (3-я минута), Оскар Осала (6) и Вели-Матти Савинайнен (50). У белорусов отличились Егор Шарангович (39) и Евгений Ковыршин (45).
Лучшим игроком в составе Суоми был назван Ахо, который забил первую шайбу на нынешнем турнире. У белорусов лучшим стал Лаланд.
Напомним, в группе кроме белорусов и финнов также выступают сборные Канады, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Франции и Словении.
Следующий матч белорусская сборная проведет в субботу, 6 мая, против чехов, финны днем позже сразятся с французами.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первую шайбу на этом чемпионате в составе белорусской команды забил 18-летний Егор Шарангович, для которого нынешнее первенство первое в карьере.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии