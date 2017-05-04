ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Хоккей: Беларусь проиграли Финляндии в первом матче Чемпионата мира

05.05.2017 19:21 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 5 мая — Sputnik. Национальная сборная Беларуси по хоккею с поражения начала свое выступление на Чемпионате мира, сообщает Sputnik.

В пятницу белорусы провели первый поединок группового раунда ЧМ. Соперником подопечных Дэйва Льюиса стала команда Финляндии. Игра завершилась со счетом 3:2 (2:0, 0:1, 1:1). В составе победителей точными бросками по воротам Кевина Лаланда отметились Себастьян Ахо (3-я минута), Оскар Осала (6) и Вели-Матти Савинайнен (50). У белорусов отличились Егор Шарангович (39) и Евгений Ковыршин (45).

Лучшим игроком в составе Суоми был назван Ахо, который забил первую шайбу на нынешнем турнире. У белорусов лучшим стал Лаланд.

Напомним, в группе кроме белорусов и финнов также выступают сборные Канады, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Франции и Словении.

Следующий матч белорусская сборная проведет в субботу, 6 мая, против чехов, финны днем позже сразятся с французами. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первую шайбу на этом чемпионате в составе белорусской команды забил 18-летний Егор Шарангович, для которого нынешнее первенство первое в карьере.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Месси отклонил первое предложение «Барселоны» о продлении контракта с зарплатой 30-35 млн евро в год
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика