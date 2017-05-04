Хоккей: Беларусь проиграли Финляндии в первом матче Чемпионата мира

МИНСК, 5 мая — Sputnik. Национальная сборная Беларуси по хоккею с поражения начала свое выступление на Чемпионате мира, сообщает Sputnik.

В пятницу белорусы провели первый поединок группового раунда ЧМ. Соперником подопечных Дэйва Льюиса стала команда Финляндии. Игра завершилась со счетом 3:2 (2:0, 0:1, 1:1). В составе победителей точными бросками по воротам Кевина Лаланда отметились Себастьян Ахо (3-я минута), Оскар Осала (6) и Вели-Матти Савинайнен (50). У белорусов отличились Егор Шарангович (39) и Евгений Ковыршин (45).

Лучшим игроком в составе Суоми был назван Ахо, который забил первую шайбу на нынешнем турнире. У белорусов лучшим стал Лаланд.

Напомним, в группе кроме белорусов и финнов также выступают сборные Канады, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Франции и Словении.

Следующий матч белорусская сборная проведет в субботу, 6 мая, против чехов, финны днем позже сразятся с французами.