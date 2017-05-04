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Белорусские хоккеисты проиграли финнам на старте чемпионата мира
05.05.2017 19:22 — Новости Спорта | БелТА
5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Беларуси проиграли в Париже финнам со счетом 2:3 в первом матче чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА./Будет дополнено/.-0-
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5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Беларуси проиграли в Париже финнам со счетом 2:3 в первом матче чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА./Будет...
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