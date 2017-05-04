Милевский может остаться в «Тосно» на следующий сезон

Директор «Тосно» Леонид Хоменко заявил, что клуб может сохранить форварда Артема Милевского.

Бывший игрок сборной Украины стал игроком клуба из Ленобласти зимой и заключил контракт по схеме 0,5+1.

– Решение по Милевскому мы примем в конце сезона. У нас осталось еще четыре игры

– К чему склоняетесь? Пока Милевский не забил ни одного гола...

– Но он и играет не так много. А когда выходит на поле – пользу приносит.

– То есть допускаете, что он останется в «Тосно» на следующий сезон?

– Безусловно. Но решение примем в конце сезона. Самому Артему у нас нравится.

– Летом полузащитник Александр Макаров возвращается из аренды в ЦСКА. Если он не подойдет армейцам, готовы будете продолжить с ним сотрудничество?

– Мы готовы по нему вести переговоры. ЦСКА имеет право вернуть его из аренды. Но пока непонятно, нужен ли он им. Посмотрим. Наверное, Макаров нам важнее. Так что планируем по нему договариваться, – сказал Хоменко.