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Милевский может остаться в «Тосно» на следующий сезон

05.05.2017 19:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Директор «Тосно» Леонид Хоменко заявил, что клуб может сохранить форварда Артема Милевского.

Бывший игрок сборной Украины стал игроком клуба из Ленобласти зимой и заключил контракт по схеме 0,5+1.

– Решение по Милевскому мы примем в конце сезона. У нас осталось еще четыре игры

– К чему склоняетесь? Пока Милевский не забил ни одного гола...

– Но он и играет не так много. А когда выходит на поле – пользу приносит.

– То есть допускаете, что он останется в «Тосно» на следующий сезон?

– Безусловно. Но решение примем в конце сезона. Самому Артему у нас нравится.

– Летом полузащитник Александр Макаров возвращается из аренды в ЦСКА. Если он не подойдет армейцам, готовы будете продолжить с ним сотрудничество?

– Мы готовы по нему вести переговоры. ЦСКА имеет право вернуть его из аренды. Но пока непонятно, нужен ли он им. Посмотрим. Наверное, Макаров нам важнее. Так что планируем по нему договариваться, – сказал Хоменко.

 
 
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Директор «Тосно» Леонид Хоменко заявил, что клуб может сохранить форварда Артема Милевского.

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