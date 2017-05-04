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Белорусские хоккеисты проиграли финнам на старте чемпионата мира

05.05.2017 19:22 — Новости Спорта | БелТА  
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Белорусские хоккеисты проиграли финнам на старте чемпионата мира
Фото из социальных сетей
5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Беларуси проиграли в Париже финнам со счетом 2:3 в первом матче чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА./Будет дополнено/.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Фото из социальных сетей 5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Беларуси проиграли в Париже финнам со счетом 2:3 в первом матче чемпионата мира,...

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