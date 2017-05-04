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Белорусские хоккеисты проиграли финнам на старте чемпионата мира
05.05.2017 19:22 — Новости Спорта | БелТА
Фото из социальных сетей5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Беларуси проиграли в Париже финнам со счетом 2:3 в первом матче чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.Финляндия - Беларусь - 3:2 (2:0, 0:1, 1:1).Финляндия: Корписало; Охтамаа - Хонка, М. Аалтонен - Ахо - Филппула; Яакола - Лаюнен, Савинайнен - Пильстрем - Рантанен; Лехтонен - Хиетанен, Кемппайнен - Пюеряля - Ю.Аалтонен; Лаюнен - Хянникайнен - Осала; Кукконен, Пулюярви.Беларусь: Лаланд; Коробов - Лисовец, А.Костицын - Ковыршин - С.Костицын; Хенкель - Шинкевич, Павлович - Стась - Лингле; Граборенко - Евенко, Демков - Кулаков - Дрозд; Когалев - Шарангович - Стефанович; Денисов, Волков.Шайбы 1:0 - Ахо (Филппула, 2.43), 2:0 - Осала (5.09), 2:1 - Шарангович (Стефанович, 38.08), 2:2 - Ковыршин (Граборенко, А.Костицын, 44.32), 3:2 - Савинайнен (Рантанен, Ахо, 49.15, в большинстве).Стартовый поединок мирового первенства начался для белорусской команды крайне неудачно. В течение первых пяти минут в воротах Кевина Лаланда побывало две шайбы, и главный тренер белорусов Дэйв Льюис был вынужден взять тайм-аут. Передышка благотворно сказалась на состоянии белорусских хоккеистов, и они стали действовать гораздо спокойнее. Постепенно игра выровнялась, и белорусы ни в чем не уступали вице-чемпионам мира. Первый успех пришел к ним в концовке второго периода, когда грубой ошибкой финского голкипера Юнаса Корписало воспользовался Егор Шарангович, сокративший разрыв до минимума. Продолжение последовало в начале заключительной трети матча - Евгений Ковыршин удачно подставил клюшку после броска Романа Граборенко и счет стал равным - 2:2. После этого белорусы могли еще не раз отличиться, но шайба в ворота не шла. Зато финны использовали свой шанс на 50-й минуте игры, использовав численное большинство - 3:2.Свой следующий матч в предварительной группе В сборная Беларуси проведет 6 мая против команды Чехии, которая сегодня встретится с канадцами.-0-
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Свой следующий матч в предварительной группе В сборная Беларуси проведет 6 мая против команды Чехии, которая сегодня встретится с канадцами.
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