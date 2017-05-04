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Владимир Журавель: «Свои моменты не реализовали. А «Ислочь» наказала за расточительство»

05.05.2017 20:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель прокомментировал результат матча с «Ислочью» (1:3).

– Хочу поздравить «Ислочь» с победой. Быстро забили, быстро сравняли. Имели ряд неплохих возможностей выйти вперёд. Однако так сложилась игра, что мы свои моменты не реализовали. А нас наказали за расточительство, – сказал Журавель.

 
 
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Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель прокомментировал результат матча с «Ислочью» (1:3).

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