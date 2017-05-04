Лаури Марьмяки: «Перед игрой предупреждали команду, что белорусы не так просты»

Главный тренер сборной Финляндии Лаури Марьмяки поделился впечатлениями от победного матча чемпионата мира-2017 против команды Беларуси (3:2).

«Перед игрой предупреждали команду, что белорусы не так просты: они дисциплинированы, хорошо обучены играть от обороны. Да, нам удалось быстро забросить дважды, но уже со второго периода что-то случилось: это была совсем другая игра. Нам пришлось быстро перестраиваться и, если бы не гол в большинстве в третьем периоде... Он пришелся для нас очень кстати», – сказал тренер.