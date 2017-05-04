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Футболисты "Ислочи" одержали первую победу в чемпионате Беларуси

05.05.2017 21:08 — Новости Спорта | БелТА  
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5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Ислочи" обыграли брестское "Динамо" в стартовом матче 6-го тура чемпионата Беларуси, одержав первую победу в нынешнем первенстве, сообщает корреспондент БЕЛТА.Уже в начале поединка, проходившего на поле ФК "Минск", соперники обменялись голами - на 4-й минуте Дмитрий Осипенко открыл счет, а через 5 минут аргентинский легионер брестчан Леандро Торрес сравнял результат. После перерыва футболисты "Ислочи" сумели еще дважды поразить ворота гостей. На 67-й минуте отличился Олег Патоцкий, а еще через 10 минут окончательный результат установил Ринар Валеев - 3:1. До этого "Ислочь" потерпела пять поражений подряд.В другом сегодняшнем поединке футболисты "Витебска" у себя дома разошлись миром с "Городеей" - 0:0.-0-
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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В другом сегодняшнем поединке футболисты "Витебска" у себя дома разошлись миром с "Городеей" - 0:0.

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