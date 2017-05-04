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Виталий Жуковский: «Если останемся в высшей лиге, то это будет сродни чемпионству для нашего клуба»

05.05.2017 21:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский поделился эмоциями после победы над брестским «Динамо» (3:1), передает корреспондент Tribuna.com Артем Суровицкий.

– Сейчас переполняют эмоции. «Динамо» очень организованная команда, играет плотно, не пытается рисковать на своей половине поля. Следили больше за Осучукву. Постарались сыграть высоко, не давать им контролировать мяч. Потому что в составе «Динамо» есть очень сильная тройка футболистов (Торрес, Фамейе, Осучукву) для белорусского чемпионата.

Мы первые забили, быстро пропустили. И потом нам повезло, что мяч попал в перекладину, а не в ворота. Нам в том эпизоде подвернулась удача. Считаю, что была равная игра. Мы пытались больше играть в позиционную атаку. Однако соперник за счёт индивидуального мастерства создавал моменты.

Игра была обоюдоострой. Две команды старались играть в атаку. И во втором тайме было удаление. А потом случился гол Олега Патоцкого, который он должен посвятить мне. И третий гол, ислочский, классический. Мы акцентировали внимание на второй темп, в принципе и забили свои голы благодаря этому.

– Холодинский вышел сегодня на замену, обострил игру. Почему не выпускаете его с первых минут?

– Исходя из тренировочного процесса, из требований тренера. Он не выполнял необходимые требования. Он отлично действует в контратаках, однако мы действуем больше в позиционных атаках. Ему необходимо прибавлять.

– Тараканов снова вышел на замену. Доверяете ли вы молодым футболистам, учитывая сложившуюся ситуацию?

– Молодые прошли сборы, они в команде. Возраст не влияет на мои решения. Я себе не враг. Если молодые будут способны, будут выглядеть лучше более возрастных футболистов, они будут выходить на поле. Конкуренция делают футболистов лучше.

– Что с Близнюком?

– Он повредил заднюю поверхность бедра.

– А что с Кирильчиком, Бубновым, Джоном?

– Бубнов получил повреждение перед началом чемпионата, думаю, он не скоро восстановится. У Кирильчика сломан палец. Надеюсь, что через недели две он будет играть. Также надеюсь, что Уэсли Джон скоро приступит к тренировкам.

– Победа сегодня это начало чего-то нового?

– За год так многое поменялось. Тогда мы были на втором месте, а сейчас такая ситуация. Мне кажется, что игра с «Динамо» сегодня была символичной. И если мы исправим текущую ситуацию, останемся в высшей лиге, то это будет сродни чемпионству для нашего клуба, – сказал Жуковский.

 
 
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Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский поделился эмоциями после победы над брестским «Динамо» (3:1), передает корреспондент Tribuna.com Артем Суровицкий.

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