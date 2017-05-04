Пресс-секретарь МИД Беларуси: «Не можем считать ответ французской стороны на протест приемлемым, а сам инцидент со сборной исчерпанным»

Пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик ответил на вопрос относительно реакции французской стороны на инцидент со сборной Беларуси по хоккею.

– Посольство Франции в Беларуси опубликовало ответ французской стороны на протест Министерства иностранных дел в связи с инцидентом, произошедшим с нашей Национальной сборной по хоккею 3 мая в Париже. Как вы расцениваете представленную информацию?

– Белорусская сторона не удовлетворена представленными французской стороной разъяснениями. Переданная нота является в лучшем случае формальной отпиской, не содержащей, кроме деклараций общего характера, никакой информации, которая бы содержательно обосновывала действия французских властей и могла бы быть принята белорусской стороной.

Отношение французской стороны как к белорусской национальной сборной, так и к официальному протесту МИД Беларуси не может быть охарактеризовано иначе, нежели пренебрежительное и избирательное. Принципиально не согласны с безапелляционной попыткой заявить о том, что всё, что совершают власти Франции, априори соответствует правилам международной этики в спорте и нормам поведения страны, принимающей у себя чемпионат мира по хоккею.

Напоминаем, что досмотр, учиненный властями Франции в отношении белорусской команды, продемонстрировал полное отсутствие каких-либо запрещенных препаратов. Таким образом, доказана полная безосновательность самой проверки, тем более в публичной форме и при демонстративном присутствии средств силового воздействия на членов национальной сборной нашей страны.

В данных условиях белорусская сторона не может считать ответ французской стороны на протест МИД Беларуси приемлемым, а сам инцидент исчерпанным. Ожидаем от французской стороны извинений в связи с недопустимым обращением с белорусскими спортсменами, – заявил Мирончик.

Посольство Франции: «Контроль проходил в присутствии полицейских, чтобы обеспечить безопасность сборной Беларуси во время ее пребывания в Париже»