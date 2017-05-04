Егор Шарангович: «Завтра постараемся дать чехам бой. Пора бы и побеждать»

Форвард сборной Беларуси Егор Шарангович подвел итог матча чемпионата мира против сборной Финляндии (2:3). 18-летний хоккеист забросил свою первую шайбу в форме национальной команды.

– Совсем чуть-чуть не хватило, чтобы восторг был полным?

– Да: с одной стороны, впервые забросил на таком уровне. С другой, не сумели зацепить финнов по полной. И это при, в принципе, равной игре. Хотя ее дебют, конечно, провалили.

– Почему провалили — есть версии?

– Возможно, потому, что у нас много новых игроков, а это почти всегда означает стартовый мандраж.

– И в твоем случае?

– Ну как без этого: первый такой турнир, непривычный антураж... С Евровызовом не сравнить, к тому же в соперниках финны. Но с каждой сменой становилось все легче. Соперники играли здорово и слаженно: постоянно перекрывали нас, подстраховывали друг друга. Но все же удалось проломить и эту стену. Жаль, в концовке чуть не хватило.

– В твоем случае получается «любить — так королеву»? В смысле первая шайба — не абы кому...

– Да, такая вдвойне ценная. Тем более что она же у меня первая в сборной в принципе, включая матчи Евровызова. Спасибо Володе Денисову — забрал мне на память. И, конечно, Мише Стефановичу, который в том моменте здорово поработал за чужими воротами и сбросил мне на пятак под бросок в пустые.

– Финны отняли много сил?

– Немало, но точно не все. Так что завтра постараемся дать чехам бой. Пора бы и побеждать, – заявил Шарангович.