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Егор Шарангович: «Завтра постараемся дать чехам бой. Пора бы и побеждать»
05.05.2017 21:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард сборной Беларуси Егор Шарангович подвел итог матча чемпионата мира против сборной Финляндии (2:3). 18-летний хоккеист забросил свою первую шайбу в форме национальной команды.
– Совсем чуть-чуть не хватило, чтобы восторг был полным?
– Да: с одной стороны, впервые забросил на таком уровне. С другой, не сумели зацепить финнов по полной. И это при, в принципе, равной игре. Хотя ее дебют, конечно, провалили.
– Почему провалили — есть версии?
– Возможно, потому, что у нас много новых игроков, а это почти всегда означает стартовый мандраж.
– И в твоем случае?
– Ну как без этого: первый такой турнир, непривычный антураж... С Евровызовом не сравнить, к тому же в соперниках финны. Но с каждой сменой становилось все легче. Соперники играли здорово и слаженно: постоянно перекрывали нас, подстраховывали друг друга. Но все же удалось проломить и эту стену. Жаль, в концовке чуть не хватило.
– В твоем случае получается «любить — так королеву»? В смысле первая шайба — не абы кому...
– Да, такая вдвойне ценная. Тем более что она же у меня первая в сборной в принципе, включая матчи Евровызова. Спасибо Володе Денисову — забрал мне на память. И, конечно, Мише Стефановичу, который в том моменте здорово поработал за чужими воротами и сбросил мне на пятак под бросок в пустые.
– Финны отняли много сил?
– Немало, но точно не все. Так что завтра постараемся дать чехам бой. Пора бы и побеждать, – заявил Шарангович.
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Форвард сборной Беларуси Егор Шарангович подвел итог матча чемпионата мира против сборной Финляндии (2:3).
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