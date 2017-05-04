ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Егор Шарангович: «Завтра постараемся дать чехам бой. Пора бы и побеждать»

05.05.2017 21:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Форвард сборной Беларуси Егор Шарангович подвел итог матча чемпионата мира против сборной Финляндии (2:3). 18-летний хоккеист забросил свою первую шайбу в форме национальной команды.

– Совсем чуть-чуть не хватило, чтобы восторг был полным?

– Да: с одной стороны, впервые забросил на таком уровне. С другой, не сумели зацепить финнов по полной. И это при, в принципе, равной игре. Хотя ее дебют, конечно, провалили.

– Почему провалили — есть версии?

– Возможно, потому, что у нас много новых игроков, а это почти всегда означает стартовый мандраж.

– И в твоем случае?

– Ну как без этого: первый такой турнир, непривычный антураж... С Евровызовом не сравнить, к тому же в соперниках финны. Но с каждой сменой становилось все легче. Соперники играли здорово и слаженно: постоянно перекрывали нас, подстраховывали друг друга. Но все же удалось проломить и эту стену. Жаль, в концовке чуть не хватило.

– В твоем случае получается «любить — так королеву»? В смысле первая шайба — не абы кому...

– Да, такая вдвойне ценная. Тем более что она же у меня первая в сборной в принципе, включая матчи Евровызова. Спасибо Володе Денисову — забрал мне на память. И, конечно, Мише Стефановичу, который в том моменте здорово поработал за чужими воротами и сбросил мне на пятак под бросок в пустые.

– Финны отняли много сил?

– Немало, но точно не все. Так что завтра постараемся дать чехам бой. Пора бы и побеждать, – заявил Шарангович.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Форвард сборной Беларуси Егор Шарангович подвел итог матча чемпионата мира против сборной Финляндии (2:3).

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Пресс-секретарь МИД Беларуси: «Не можем считать ответ французской стороны на протест приемлемым, а сам инцидент со сборной исчерпанным»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика