ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

НБА. Плей-офф. «Торонто» – «Кливленд», «Хьюстон» встретится с «Сан-Антонио»

05.05.2017 21:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня пройдут очередные матчи второго раунда плей-офф НБА-2017. «Торонто» попытается навязать борьбу «Кливленду» после двух поражений в Огайо. «Хьюстон» встретится с «Сан-Антонио», который потерял Тони Паркера.

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Третьи матчи

Торонто – Кливленд
Дата проведения
6 мая, 02.00, «Air Canada Centre»
Онлайн матча

В серии впереди «Кливленд» – 2-0

Хьюстон – Сан-Антонио
Дата проведения
6 мая, 04.30, «Toyota Center»
Онлайн матча

Счет в серии – 1-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Статистика НБА

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня пройдут очередные матчи второго раунда плей-офф НБА-2017.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Егор Шарангович: «Завтра постараемся дать чехам бой. Пора бы и побеждать»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика