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НБА. Плей-офф. «Торонто» – «Кливленд», «Хьюстон» встретится с «Сан-Антонио»
05.05.2017 21:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня пройдут очередные матчи второго раунда плей-офф НБА-2017. «Торонто» попытается навязать борьбу «Кливленду» после двух поражений в Огайо. «Хьюстон» встретится с «Сан-Антонио», который потерял Тони Паркера.
НБА
Плей-офф
Второй раунд
Третьи матчи
В серии впереди «Кливленд» – 2-0
Счет в серии – 1-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня пройдут очередные матчи второго раунда плей-офф НБА-2017.
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