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Сборная Беларуси выиграла лишь один стартовый матч ЧМ с 2011 года
05.05.2017 21:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
В первом матче ЧМ-2017 сборная Беларуси уступила команде Финляндии (2:3).
Таким образом, с 2011 года национальная команда выиграла лишь один стартовый поединок на чемпионатах мира. Это случилось в 2011 году, когда белорусы оказались сильнее Словении (4:2).
Другие стартовые противостояния сборной Беларуси завершились поражениями от: Канады (1:4, 2011), Финляндии (0:1, 2012), Чехии (0:2, 2013), США (1:6, 2014), Финляндии (2:6, 2016).
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В первом матче ЧМ-2017 сборная Беларуси уступила команде Финляндии (2:3).
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