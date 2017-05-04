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Сборная Беларуси выиграла лишь один стартовый матч ЧМ с 2011 года

05.05.2017 21:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В первом матче ЧМ-2017 сборная Беларуси уступила команде Финляндии (2:3).

Таким образом, с 2011 года национальная команда выиграла лишь один стартовый  поединок на чемпионатах мира. Это случилось в 2011 году, когда белорусы оказались сильнее Словении (4:2).

Другие стартовые противостояния сборной Беларуси завершились поражениями от: Канады (1:4, 2011), Финляндии (0:1, 2012), Чехии (0:2, 2013), США (1:6, 2014), Финляндии (2:6, 2016).

 
 
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В первом матче ЧМ-2017 сборная Беларуси уступила команде Финляндии (2:3).

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