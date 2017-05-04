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Белоруска Мария Мамошук завоевала серебряную медаль ЧЕ по борьбе в Сербии
05.05.2017 22:07 — Новости Спорта | БелТА
Мария Мамошук. Фото "Маяк"5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Мария Мамошук стала серебряным призером чемпионата Европы по борьбе, который проходит в сербском Нови-Саде, сообщает корреспондент БЕЛТА.В весовой категории до 69 кг серебряный призер Олимпиады-2016 успешно дошла до финала. На предварительной стадии Мария Мамошук была сильнее Бусе Тосун из Турции (14:8), затем в четвертьфинале одолела норвежку Сигне Марию Сторе (10:0). В полуфинале белоруска в упорном поединке поборола украинку Аллу Черкасову (2:0), однако в финале уступила россиянке Анастасии Братчиковой (3:6) и заняла второе место.Серебро Марии Мамошук стало четверной наградой белорусской команды на континентальном борцовском форуме. Ранее золото завоевала Ванесса Колодинская (53 кг), Екатерина Гончар-Янушкевич принесла серебро в весе до 55 кг, а бронзу выиграл борец-вольник Александр Гуштын (97 кг).Чемпионат Европы продолжится 6-7 мая выступлением представителей классического вида борьбы.-0-
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В полуфинале белоруска в упорном поединке поборола украинку Аллу Черкасову (2:0), однако в финале уступила россиянке Анастасии Братчиковой (3:6) и заняла второе место.
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