Никита Букаткин: «Прошло уже достаточно туров, а мы все еще во второй половине. Это никуда не годится»

Полузащитник брестского «Динамо» Никита Букаткин высказался о выездном поражении от «Ислочи» (1:3).

«Результат явно не тот, за которым мы ехали. Поздравляю соперника с победой. Считаю, что если бы мы реализовали свои моменты, то исход был бы другим. С другой стороны, чего уже сейчас рассуждать после матча? Видно «Ислочь» больше хотела и больше заслужила эту победу. Все знают, что у них до этого матча не было очков.

В некоторых моментах мы буквально пытались завести мяч в пустые ворота. Видимо, хотели разыграть до верного. Может и стоило больше бить, играть проще, но сейчас уже ничего не изменишь. В результате у нас и голов не особо много, и победы нет. У соперника видимо то, что не залетело в прошлых играх, залетело сегодня.

Понимали, что команда будет злая из-за отсутствия побед. Но ведь и нам очки очень нужны. Выиграли у «Славии» и рассчитывали продолжить в Минске. Ни в коем случае не смотрели на «Ислочь», как на последнюю команду чемпионата.

Поражение обидное, но нужно его принять, сделать выводы и двигаться дальше. Впереди матч со «Слуцком». Цель на ближайшие матчи – исправить положение в таблице. Прошло уже достаточно туров, а мы все еще во второй половине. Это никуда не годится», – сказал Букаткин.