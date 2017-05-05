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Максим Витус: «Создали достаточно опасных ситуаций, а «Ислочь» решила действовать проще и бить издали»

05.05.2017 23:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник брестского «Динамо» Максим Витус объяснил причины поражения в матче с «Ислочью» (1:3).

– Тяжело рассуждать после такой игры. «Ислочь» сыграла лучше и победила. Мы не забили свои моменты в большинстве. Создали достаточно опасных ситуаций, а соперник решил действовать проще и бить издали. Быстро пропустили, после чего была задача так же быстро вернуться в игру. Было бы спокойнее, если мы сумели бы не только отыграться, но и повести в счете. К сожалению, получилось наоборот.

При пропущенных голах не было подбора в центре поля. Проиграли подбор, позволили пробить и у них это получилось.

Сейчас тяжелый график и тренер, очевидно, дал отдохнуть некоторым игрокам. У нас собраны футболисты хорошего уровня, каждый верит друг в друга и не думает о том, кто запасной, а кто основной. Кому-то дали шанс проявить себя и это тоже отличная мотивация.

– Переход на искусственное поле никак не повлиял?

– Нормальное поле. Тем более на этом стадионе оно хорошего качества.

– Как настраивались на соперника, учитывая их ситуацию в таблице?

– Все, кто знаком с белорусским футболом, знают, какие игроки там собраны. Это люди, которые могут «исполнить» как надо. Тем более весь негатив, навалившийся на них, только подгонял команду. Опять же, на Брест мотивация двойная, как и у многих. Лично я понимал силу соперника, – сказал Витус.

 
Теги: Брест
 
 
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Защитник брестского «Динамо» Максим Витус объяснил причины поражения в матче с «Ислочью» (1:3).

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