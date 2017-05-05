Глава IBU Андерс Бессеберг приедет в Минск

МИНСК, 5 мая — Sputnik. Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг посетит Минск на будущей неделе, сообщили Sputnik в пресс-службе Белорусской федерации биатлона (БФБ).



© Sputnik Алексей Филиппов IBU: в июле рассмотрим возможность проведения соревнований в Беларуси

С 8 по 13 мая в белорусской столице пройдет заседание организационных комитетов IBU. Планируется, что в Беларусь приедут 45 представителей организации. Минск впервые примет подобное мероприятие.

"Руководящий состав представят президент IBU Андерс Бессеберг, первый вице-президент Виктор Майгуров, генеральный секретарь организации Николь Реш и другие", — рассказали в БФБ.

Собеседники агентства добавили, что в работе заседания примут участие представители всех комитетов IBU: исполнительного, технического, медицинского, юридического и комитетов развития и информации.

Ранее глава IBU заявил, что в июле организация рассмотрит возможность проведения крупных биатлонных первенств в Беларуси. Ближайшее крупное биатлонное соревнование пройдет в республике в 2019 году — "Раубичи" примут летний Чемпионат мира .