|
Глава IBU Андерс Бессеберг приедет в Минск
05.05.2017 21:58 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 мая — Sputnik. Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг посетит Минск на будущей неделе, сообщили Sputnik в пресс-службе Белорусской федерации биатлона (БФБ).
© Sputnik Алексей Филиппов
С 8 по 13 мая в белорусской столице пройдет заседание организационных комитетов IBU. Планируется, что в Беларусь приедут 45 представителей организации. Минск впервые примет подобное мероприятие.
"Руководящий состав представят президент IBU Андерс Бессеберг, первый вице-президент Виктор Майгуров, генеральный секретарь организации Николь Реш и другие", — рассказали в БФБ.
Собеседники агентства добавили, что в работе заседания примут участие представители всех комитетов IBU: исполнительного, технического, медицинского, юридического и комитетов развития и информации.
Ранее глава IBU заявил, что в июле организация рассмотрит возможность проведения крупных биатлонных первенств в Беларуси. Ближайшее крупное биатлонное соревнование пройдет в республике в 2019 году —
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В мае Минск впервые примет заседание оргкомитетов IBU, планируется приезд 45 представителей организации.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии