«Тоттенхэм» уступил «Вест Хэму», «Челси» нужно выиграть 2 матча, чтобы гарантировать себе чемпионство
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В матче 36-го тура АПЛ «Вест Хэм» на олимпийском стадионе в Лондоне обыграл «Тоттенхэм» (1:0).
Отставание «Тоттенхэма» от «Челси» составляет 4 очка при игре в запасе у вторых. «Синим» достаточно выиграть два матча из оставшихся четырех, чтобы обеспечить себе чемпионство.
«Челси» 8 мая сыграет с «Мидлсбро» дома, а 12-го – в гостях с «Вест Бромвичем», в то время как следующий матч «Тоттенхэма» пройдет 14 мая, когда они примут «Манчестер Юнайтед». «Челси» может гарантировать себе чемпионство еще до следующего матча «шпор».
Дата проведения
5 мая, 22.00,
«Олимпийский стадион»
Гол:
1:0 –
65
.
Лансини
Вест Хэм –
, Адриан , Фонте , Рид , Коллинз , Байрэм , Нобл , Куяте , Крессуэлл ( Айю , 84), Снодграсс ( Лансини , 90), Фернандеш ( Кальери , 89).
Флетчер
Тоттенхэм –
, Льорис ( Уокер , 80), Триппьер , Алдервейрелд ( Вертонген , 67), Дембеле , Дэвис , Дайер ( Ваньяма , 73), Янссен , Эриксен , Алли , Сон Хын Мин .
Кейн
Предупреждения:
(12), Уокер
(15), Нобл
(39), Рид
(66), Лансини
(71), Байрэм
(90). Триппьер
Таблица АПЛ
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В матче 36-го тура АПЛ «Вест Хэм» на олимпийском стадионе в Лондоне обыграл «Тоттенхэм» (1:0).
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