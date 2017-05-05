«Тоттенхэм» уступил «Вест Хэму», «Челси» нужно выиграть 2 матча, чтобы гарантировать себе чемпионство

В матче 36-го тура АПЛ «Вест Хэм» на олимпийском стадионе в Лондоне обыграл «Тоттенхэм» (1:0).

Отставание «Тоттенхэма» от «Челси» составляет 4 очка при игре в запасе у вторых. «Синим» достаточно выиграть два матча из оставшихся четырех, чтобы обеспечить себе чемпионство.

«Челси» 8 мая сыграет с «Мидлсбро» дома, а 12-го – в гостях с «Вест Бромвичем», в то время как следующий матч «Тоттенхэма» пройдет 14 мая, когда они примут «Манчестер Юнайтед». «Челси» может гарантировать себе чемпионство еще до следующего матча «шпор».

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