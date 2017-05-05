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Белоруска Алена Дубицкая завоевала бронзу на этапе "Бриллиантовой лиги"
06.05.2017 07:57 — Новости Спорта | БелТА
6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Алена Дубицкая завоевала бронзовую награду в толкании ядра на первом этапе "Бриллиантовой лиги", который прошел в Дохе, сообщает корреспондент БЕЛТА.В своей лучшей попытке белоруска показала результат 18 м 90 см. Всего девять сантиметров она уступила венгерке Аните Мартон, которая толкнула ядро на 18 м 99 см и поднялась на вторую строку пьедестала почета.Победителем турнира стала Мишель Картер из США - 19 м 32 см. Другая белоруска Юлия Леонтюк, также принимавшая участие в соревнованиях в Дохе, заняла четвертое место - 18 м 22 см. Второй этап престижного коммерческого турнира состоится 13 мая в Шанхае. "Бриллиантовая лига" является одним из самых престижных турниров и состоит в нынешнем году из 12 этапов, по итогам которых запланировано 2 финала - в Цюрихе (24 августа) и Брюсселе (1 сентября).Главным стартом для белорусских легкоатлетов станет чемпионат мира, который с 4 по 13 августа примет Лондон.-0-
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В своей лучшей попытке белоруска показала результат 18 м 90 см. Всего девять сантиметров она уступила венгерке Аните Мартон, которая толкнула ядро на 18 м 99 см и...
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