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Чемпионат России. ЦСКА в гостях у «Амкара», «Спартак» – «Томь»
06.05.2017 08:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
В 27-м туре РФПЛ ЦСКА сыграет на выезде с «Амкаром», «Спартак» примет «Томь», «Краснодар» отправится в гости к «Оренбургу», а «Зенит» встретится дома с «Тереком».
Чемпионат России
27-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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В 27-м туре РФПЛ ЦСКА сыграет на выезде с «Амкаром», «Спартак» примет «Томь», «Краснодар» отправится в гости к «Оренбургу», а «Зенит» встретится дома с «Тереком».
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