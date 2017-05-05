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Чемпионат России. ЦСКА в гостях у «Амкара», «Спартак» – «Томь»

06.05.2017 08:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 27-м туре РФПЛ ЦСКА сыграет на выезде с «Амкаром», «Спартак» примет «Томь», «Краснодар» отправится в гости к «Оренбургу», а «Зенит» встретится дома с «Тереком».

Чемпионат России

27-й тур

Амкар – ЦСКА
Дата проведения
6 мая, 14.00, «стадион Звезда»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Арсенал Тула – Ростов
Дата проведения
6 мая, 16.30, «Арсенал»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Спартак – Томь
Дата проведения
6 мая, 19.00, «Открытие Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Оренбург – Краснодар
Дата проведения
7 мая, 14.00, «Газовик»
превью матча онлайн статистика

 

Рубин – Уфа
Дата проведения
7 мая, 16.30, «Казань-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Зенит – Терек
Дата проведения
7 мая, 19.00, «Петровский»
превью матча онлайн статистика

 

Урал – Крылья Советов
Дата проведения
8 мая, 14.30, «СКБ-Банк Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Анжи – Локомотив
Дата проведения
8 мая, 17.00, «Анжи-Арена»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица РФПЛ

Статистика РФПЛ

 
 
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В 27-м туре РФПЛ ЦСКА сыграет на выезде с «Амкаром», «Спартак» примет «Томь», «Краснодар» отправится в гости к «Оренбургу», а «Зенит» встретится дома с «Тереком».

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