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Турнир памяти Мешкова. 1/2 финала. БГК против «Кронона», «Гомель» – СКА
06.05.2017 08:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в Бресте стартует турнир памяти Анатолия Мешкова.
Турнир памяти Мешкова
1/2 финала
Гомель – СКА
6 мая, 17.00. Брест, ДС «Виктория»
БГК имени Мешкова – Кронон
6 мая, 19.00. Брест, ДС «Виктория»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в Бресте стартует турнир памяти Анатолия Мешкова.
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