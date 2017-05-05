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Турнир памяти Мешкова. 1/2 финала. БГК против «Кронона», «Гомель» – СКА

06.05.2017 08:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в Бресте стартует турнир памяти Анатолия Мешкова.

Турнир памяти Мешкова

1/2 финала

Гомель – СКА

6 мая, 17.00. Брест, ДС «Виктория»

БГК имени Мешкова – Кронон

6 мая, 19.00. Брест, ДС «Виктория»

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Сегодня в Бресте стартует турнир памяти Анатолия Мешкова.

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