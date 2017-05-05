|
Хоккей: Беларусь уступила Финляндии и другие результаты первого дня ЧМ
06.05.2017 07:59 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 мая — Sputnik. Национальная сборная Беларуси потерпела поражение в первом матче Чемпионата мира по хоккею от команды Финляндии, в другом матче группы В канадцы без проблем справились с чехами, сообщает Sputnik.
Накануне в Париже (Франция) и Кельне (Германия) стартовал 81-й Чемпионат мира по хоккею с шайбой. Открывал турнир поединок группы В между сборными Беларуси и Финляндии.
В другом матче этой же группы сборная Чехии крупно уступила канадцам — 1:4 (1:0, 1:0, 2:1). В составе "кленовых" отличились Райан О'Райлли (7-я минута), Майкл Мэтсон (21), Тайсон Бэрри (55) и Джефф Скиннер (60). Гол престижа у чехов на счету Лукаша Радила (53).
Кроме того, в пятницу состоялись два поединка в группе А. Сборная России по буллитам взяла верх над командой Швеции — 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0). У россиян гол в основное время забил Сергей Андронов (44), победный буллит — Артемий Панарин. У шведов заброшенной шайбой отметился Элиас Линдхольм (15).
Сенсационный матч выдали накануне хоккеисты сборной Германии, обыгравшие США. Встреча завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1). В составе хозяев турнира отличились Тобиас Ридер (11-я минута) и Патрик Хагер (54). У американцев шайбу забросил Коннор Мерфи (52).
Сегодня Чемпионат мира продолжится шестью поединками:
Группа А:
Группа В
Матч белорусов и чехов начнется в 17:15 (по минскому времени), в прямом эфире его покажет телеканал "Беларусь 1".
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В первый игровой день состоялись четыре встречи в двух группах, сенсационный результат показали немецкие хоккеисты в игре против американцев.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии