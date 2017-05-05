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Хоккей: Беларусь уступила Финляндии и другие результаты первого дня ЧМ

06.05.2017 07:59 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 мая — Sputnik. Национальная сборная Беларуси потерпела поражение в первом матче Чемпионата мира по хоккею от команды Финляндии, в другом матче группы В канадцы без проблем справились с чехами, сообщает Sputnik.

Накануне в Париже (Франция) и Кельне (Германия) стартовал 81-й Чемпионат мира по хоккею с шайбой. Открывал турнир поединок группы В между сборными Беларуси и Финляндии. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу Суоми.

В другом матче этой же группы сборная Чехии крупно уступила канадцам — 1:4 (1:0, 1:0, 2:1). В составе "кленовых" отличились Райан О'Райлли (7-я минута), Майкл Мэтсон (21), Тайсон Бэрри (55) и Джефф Скиннер (60). Гол престижа у чехов на счету Лукаша Радила (53).

Кроме того, в пятницу состоялись два поединка в группе А. Сборная России по буллитам взяла верх над командой Швеции — 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0). У россиян гол в основное время забил Сергей Андронов (44), победный буллит — Артемий Панарин. У шведов заброшенной шайбой отметился Элиас Линдхольм (15).

Сенсационный матч выдали накануне хоккеисты сборной Германии, обыгравшие США. Встреча завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1). В составе хозяев турнира отличились Тобиас Ридер (11-я минута) и Патрик Хагер (54). У американцев шайбу забросил Коннор Мерфи (52).

Сегодня Чемпионат мира продолжится шестью поединками:

Группа А: 

  • Латвия — Дания (начало в 13:15)
  • Словакия — Италия (17:15)
  • Германия — Швеция (21:15)

Группа В

  • Швейцария — Словения (13:15)
  • Беларусь — Чехия (17:15)
  • Норвегия — Франция (21:15)

Матч белорусов и чехов начнется в 17:15 (по минскому времени), в прямом эфире его покажет телеканал "Беларусь 1". 

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Теги: Минск
 
 
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В первый игровой день состоялись четыре встречи в двух группах, сенсационный результат показали немецкие хоккеисты в игре против американцев.

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