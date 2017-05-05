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Чемпионат Беларуси. 1/2 финала. «Гродно-93» обыграл «Борисфен» и вышел в финал
06.05.2017 09:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Чемпионат Беларуси
1/2 финала
Борисфен – Гродно-93 – 83:98 (27:25, 19:26, 15:22, 22:25)
Борисфен: Козловец (22 + 9 под), Мальков (17), Татур (13 + 3 пас), Агеенко (10).
Гродно-93: Каляев (20), Ситник (19), Навойчик (18 + 3 пас), Мишуков (15 + 9 под).
Счет в серии (до 3-х побед): 2-3
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Чемпионат Беларуси 1/2 финала Борисфен – Гродно-93 – 83:98 (27:25, 19:26, 15:22, 22:25) Борисфен: Козловец (22 + 9 под), Мальков (17), Татур (13 + 3 пас), Агеенко (10).
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