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«Челси» требует у «Тяньцзинь Цюаньцзянь» за Диего Косту 150 млн евро

06.05.2017 09:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Тяньцзинь Цюаньцзянь»  продолжает переговоры с «Челси» о трансфере форварда Диего Косты.

Сообщается, что лондонцы уведомили китайский клуб о том, что готовы продать 28-летнего испанца не менее чем за 150 миллионов евро – это рекордная сумма для трансферов в мировом футболе.

Ранее стало известно, что Коста уже согласовал с «Тяньцзинь Цюаньцзянь» личный контракт с окладом 30 миллионов евро в год, а «Челси» получит за трансфер около 90 миллионов.

 
 
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«Тяньцзинь Цюаньцзянь» продолжает переговоры с «Челси» о трансфере форварда Диего Косты.

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