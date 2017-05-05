«Челси» требует у «Тяньцзинь Цюаньцзянь» за Диего Косту 150 млн евро

«Тяньцзинь Цюаньцзянь» продолжает переговоры с «Челси» о трансфере форварда Диего Косты.

Сообщается, что лондонцы уведомили китайский клуб о том, что готовы продать 28-летнего испанца не менее чем за 150 миллионов евро – это рекордная сумма для трансферов в мировом футболе.

Ранее стало известно, что Коста уже согласовал с «Тяньцзинь Цюаньцзянь» личный контракт с окладом 30 миллионов евро в год, а «Челси» получит за трансфер около 90 миллионов.