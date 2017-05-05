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Павел Буре: «Обыск сборной Беларуси? Были разные провокации, но такого я не помню»

06.05.2017 10:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Бывший нападающий сборной России Павел Буре поделился мнением об обыске белорусской команды в Париже.

«Были разные провокации, но такого я не помню. Насколько я знаю, в МИД Беларуси вызвали посла Франции для разъяснений, то есть этот скандал вышел на самый высокий уровень. Думаю, что информация об этом скандале дошла и до президента Беларуси. Приятно, что власти всерьез отнеслись к этой ситуации — в первую очередь, стали защищать своих спортсменов, а уже потом разбираться, что случилось.

Как я вижу, ничего серьезного не было. Потому уже и президент Международной федерации хоккея принес свои извинения за случившееся и заявил, что такое больше не повторится. Важно, что руководство страны отстояло честь своих спортсменов и оперативно за них заступилось», — сказал Буре.

 
 
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Бывший нападающий сборной России Павел Буре поделился мнением об обыске белорусской команды в Париже.

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