«Анахайм» отыгрался с 0:3 за 4 минуты до конца матча с «Эдмонтоном», а потом победил в овертайме

«Анахайм» сумел перевести четвертый матч серии второго раунда Кубка Стэнли против «Эдмонтона» (4:3 2ОТ, счет в серии 3-2) в овертайм, уступая по ходу матча – 0:3.

Этот счет сохранялся еще за 3 минуты и 16 секунд до окончания третьего периода.

Затем игроки «Дакс» забросили три шайбы подряд – на 57-й минуте отличился Райан Гецлаф, на 58-й – Кэм Фаулер, а Рикард Ракелль сравнял счет за 15 секунд до сирены.