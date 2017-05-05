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«Анахайм» отыгрался с 0:3 за 4 минуты до конца матча с «Эдмонтоном», а потом победил в овертайме
06.05.2017 10:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Анахайм» сумел перевести четвертый матч серии второго раунда Кубка Стэнли против «Эдмонтона» (4:3 2ОТ, счет в серии 3-2) в овертайм, уступая по ходу матча – 0:3.
Этот счет сохранялся еще за 3 минуты и 16 секунд до окончания третьего периода.
Затем игроки «Дакс» забросили три шайбы подряд – на 57-й минуте отличился Райан Гецлаф, на 58-й – Кэм Фаулер, а Рикард Ракелль сравнял счет за 15 секунд до сирены.
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«Анахайм» сумел перевести четвертый матч серии второго раунда Кубка Стэнли против «Эдмонтона» (4:3 2ОТ, счет в серии 3-2) в овертайм, уступая по ходу матча – 0:3.
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