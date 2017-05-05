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Вторая лига. 3-й тур. ЮАС в гостях у «Ошмян», «Энергетик-БГАТУ» – «Виктория» и другие матчи

06.05.2017 10:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Вторая лига

3-й тур

Ошмяны – ЮАС Житковичи

06 мая, 16:00

Узда – СДЮШОР-8 Гомель

06 мая, 17:30

Энергетик-БГАТУ – Виктория

06 мая, 18:00

Чисть – Молодечно-ДЮСШ-4

06 мая, 18:00

Любань – СДЮШОР-3 Пинск

06 мая, 18:00

Сборная ТФ Гомель – Клецк

06 мая, 16:00

Спутник Речица – СМИавтотранс

7 мая, 16:00

Таблица второй лиги

 
Теги: Гомель
 
 
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Вторая лига 3-й тур Ошмяны – ЮАС Житковичи 06 мая, 16:00 Узда – СДЮШОР-8 Гомель 06 мая, 17:30 Энергетик-БГАТУ – Виктория 06 мая, 18:00 Чисть – Молодечно-ДЮСШ-4 06 мая, 18:00 Любань –...

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