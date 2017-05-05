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Вторая лига. 3-й тур. ЮАС в гостях у «Ошмян», «Энергетик-БГАТУ» – «Виктория» и другие матчи
06.05.2017 10:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Вторая лига
3-й тур
Ошмяны – ЮАС Житковичи
06 мая, 16:00
Узда – СДЮШОР-8 Гомель
06 мая, 17:30
Энергетик-БГАТУ – Виктория
06 мая, 18:00
Чисть – Молодечно-ДЮСШ-4
06 мая, 18:00
Любань – СДЮШОР-3 Пинск
06 мая, 18:00
Сборная ТФ Гомель – Клецк
06 мая, 16:00
Спутник Речица – СМИавтотранс
7 мая, 16:00
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Вторая лига 3-й тур Ошмяны – ЮАС Житковичи 06 мая, 16:00 Узда – СДЮШОР-8 Гомель 06 мая, 17:30 Энергетик-БГАТУ – Виктория 06 мая, 18:00 Чисть – Молодечно-ДЮСШ-4 06 мая, 18:00 Любань –...
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