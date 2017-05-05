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Беларусь – Чехия. Коэффициент на победу белорусов достигает 9,0
06.05.2017 10:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня сборная Беларуси сыграет второй матч на чемпионате мира. Соперником белорусов станет команда Чехии. Букмекеры не сомневаются в победе чехов.
БК «Марафон» выставил на победу Чехии в основное время коэффициент 1,25, на победу белорусов – 9,0.
Bet365 предлагает следующие котировки: победа финнов с учетом ОТ и буллитов – 1,2, победа белорусов – 4,75.
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Сегодня сборная Беларуси сыграет второй матч на чемпионате мира.
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