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Беларусь – Чехия. Коэффициент на победу белорусов достигает 9,0

06.05.2017 10:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня сборная Беларуси сыграет второй матч на чемпионате мира. Соперником белорусов станет команда Чехии. Букмекеры не сомневаются в победе чехов.

БК «Марафон» выставил на победу Чехии в основное время коэффициент 1,25, на победу белорусов – 9,0.

Bet365 предлагает следующие котировки: победа финнов с учетом ОТ и буллитов – 1,2, победа белорусов – 4,75.

Тает лед. Сборная Беларуси едва не зацепила финнов

 
 
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Сегодня сборная Беларуси сыграет второй матч на чемпионате мира.

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