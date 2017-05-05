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Анатолий Курилец: «Мы не только вновь сокращаем бюджет «Динамо», но и делаем это не в ущерб спортивному результату»

06.05.2017 11:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Генеральный директор минского «Динамо» Анатолий Курилец заявил, что бюджет клуба на следующий сезон сократится.

– Это последовательная линия, которой в клубе придерживаются на протяжении, по крайней мере, трех последних сезонов. Хотел бы подчеркнуть, что это решение принималось не спонтанно, а заранее планировалось и рассчитывалось. Мы не только вновь сокращаем бюджет, но и делаем это не в ущерб спортивному результату. Причем «Динамо-Минск» планомерно уменьшает и долю господдержки в клубном бюджете, постоянно увеличивая коммерческую составляющую, то есть долю собственного заработка.

Что касается заявлений by.tribuna.com и журналиста «Спортивной панорамы» Руслана Васильева, будто в минувшем сезоне бюджет клуба был одним из самых высоких в истории, они, мягко говоря, не соответствуют действительности. Я даже не буду вспоминать цифры 2010-13 гг., до которых нам сегодня как до луны, но и в сравнении с прошлым сезоном мы идем с заметной экономией, – сказал Курилец.

 
Теги: Минск
 
 
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Генеральный директор минского «Динамо» Анатолий Курилец заявил, что бюджет клуба на следующий сезон сократится.

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