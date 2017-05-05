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Баскетболисты "Гродно-93" первыми вышли в финал чемпионата Беларуси

06.05.2017 11:32 — Новости Спорта | БелТА  
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Во время матча. Фото БК "Гродно-93"
Во время матча. Фото БК "Гродно-93"
6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Гродно-93" стали первыми финалистами чемпионата Беларуси среди мужских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.В решающем, пятом по счету поединке полуфинальной серии против могилевского "Борисфена" подопечные Андрея Василевко обыграли соперников на их площадке со счетом 98:83. Итоговый результат напряженного противостояния - 3-2 в пользу гродненской дружины.Соперником "Гродно-93" в решающих встречах за золотые медали вероятнее всего будут действующие чемпионы страны баскетболисты "Цмокi-Мiнск". Они лидируют в полуфинальной серии с витебским "Рубоном" и сегодня на своей арене проведут третий поединок за выход в финал. Минские "драконы" выигрывали национальное первенство 8 раз подряд, в активе гродненской команды столько же чемпионских титулов, последний из которых завоеван в 2004 году. Минские "Цмокi" присоединились к участию в чемпионате Беларуси с полуфинальной стадии, до этого команда Александра Крутикова играла в Единой лиге ВТБ, заняв 12-е место среди 13 команд. В "банковском" турнире уже идет четвертьфинальная стадия. Питерский "Зенит" в шаге от выхода в полуфинал, дважды обыграв на своей площадке рижский ВЭФ - 93:81 и 79:71. В остальных сериях до трех побед счет пока 1-0: подмосковные "Химки" выиграли первый матч у красноярского "Енисея" 91:84, лидер регулярного сезона московский ЦСКА обыграл "Астану" - 77:54, краснодарский "Локомотив-Кубань" у себя дома уступил казанскому УНИКСу со счетом 62:71. Белорусский центровой казанцев Артем Параховский набрал в игре с краснодарцами 11 очков.-0-
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В решающем, пятом по счету поединке полуфинальной серии против могилевского "Борисфена" подопечные Андрея Василевко обыграли соперников на их площадке со счетом...

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