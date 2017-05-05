Виталий Гурков: «Думаю, парни из Brutto придут поддержать на чемпионате мира»

Двенадцатикратный чемпион мира по муай-тай Виталий Гурков рассказал о подготовке к чемпионату мира в Минске.

- Рок-группа Brutto, в которой ты выступаешь, придет тебя поддержать?

– Думаю, да. Парни интересовались, спрашивали и говорили: ну ты же нас пригласишь?

- А знаменитая белорусская гимнастка Мелитина Станюта, с которой вы дружите?

– Ее не будет в это время в Минске.

- Как тебе удается совмещать спорт и музыку?

– Тренируюсь в турах. В моем возрасте (32 года. – Авт.) если не тренироваться 2 – 3 недели, будет очень тяжело восстанавливаться. А если запустить себя на месяц – два, можно вообще уже не возвращаться в спорт. Очень сложный путь – вернуть себя в кондицию. Поэтому, куда бы мы ни ехали в тур, я нахожу зал потренироваться. Либо в самом клубе, пока отстраивают аппарат, я провожу тренировку. И если ты поддерживаешь себя в тонусе постоянно, привести себя в хорошую боевую форму можно за месяц, – сказал Гурков.