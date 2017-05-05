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Виталий Гурков: «Думаю, парни из Brutto придут поддержать на чемпионате мира»
06.05.2017 12:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Двенадцатикратный чемпион мира по муай-тай Виталий Гурков рассказал о подготовке к чемпионату мира в Минске.
- Рок-группа Brutto, в которой ты выступаешь, придет тебя поддержать?
– Думаю, да. Парни интересовались, спрашивали и говорили: ну ты же нас пригласишь?
- А знаменитая белорусская гимнастка Мелитина Станюта, с которой вы дружите?
– Ее не будет в это время в Минске.
- Как тебе удается совмещать спорт и музыку?
– Тренируюсь в турах. В моем возрасте (32 года. – Авт.) если не тренироваться 2 – 3 недели, будет очень тяжело восстанавливаться. А если запустить себя на месяц – два, можно вообще уже не возвращаться в спорт. Очень сложный путь – вернуть себя в кондицию. Поэтому, куда бы мы ни ехали в тур, я нахожу зал потренироваться. Либо в самом клубе, пока отстраивают аппарат, я провожу тренировку. И если ты поддерживаешь себя в тонусе постоянно, привести себя в хорошую боевую форму можно за месяц, – сказал Гурков.
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Двенадцатикратный чемпион мира по муай-тай Виталий Гурков рассказал о подготовке к чемпионату мира в Минске.
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