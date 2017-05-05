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Кубок Беларуси. 1-й квалификационный раунд. «Бацькi» сыграют с «Викторией», «Ливадия» – «Узда» и другие пары
06.05.2017 12:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
В Доме футбола состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда Кубка Беларуси-2017/18. На стартовом отрезке турнира в игру вступают клубы второй лиги, а также команды, участвующие в областных соревнованиях. В ходе слепой жеребьевки были определены восемь команд, которые сыграют в первом раунде.
Кубок Беларуси
1-й квалификационный раунд
Бацькi (Гомель) — Виктория (Марьина Горка)
Коммунальник (Сенно) — СМИавтотранс
Ивацевичи — Клецк
Ливадия — Узда
Поединки состоятся 17 мая. Согласно итогам жеребьевки победители в четырех матчах первого раунда, а также следующие 12 команд попадают во второй квалификационный раунд. Среди них ФК Гродненский (Скидель), ДЮСШ-МТЗ-Сябар (Минск), СДЮШОР-8 (Гомель), ЮАС (Житковичи), Сборная ТФ (Гомель), Ошмяны-БГУФК, Чисть, Молодечно-ДЮСШ-4, Любань, СДЮШОР-3 (Пинск), Энергетик-БГАТУ, Спутник (Речица).
На следующей стадии в розыгрыш также вступят 16 клубов первой лиги. Жеребьевка 2-го квалификационного раунда состоится в Доме футбола 22 мая в 12.00.
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Кубок Беларуси. 1-й квалификационный раунд. «Бацькi» сыграют с «Викторией», «Ливадия» – «Узда» и другие пары
В Доме футбола состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда Кубка Беларуси-2017/18.
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