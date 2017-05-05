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Матч «Динамо» Минск – «Гомель» в стриме Tribuna.com
06.05.2017 12:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в 6-м туре чемпионата Беларуси минское «Динамо» принимает «Гомель».
Корреспондент Tribuna.com Александр Ивулин проведет онлайн-трансляцию со стадиона, пообщается с болельщиками об отставке Сергея Боровского с поста главного тренера «Динамо».
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Сегодня в 6-м туре чемпионата Беларуси минское «Динамо» принимает «Гомель».
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