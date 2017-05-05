ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Матч «Динамо» Минск – «Гомель» в стриме Tribuna.com

06.05.2017 12:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня в 6-м туре чемпионата Беларуси минское «Динамо» принимает «Гомель».

Корреспондент Tribuna.com Александр Ивулин проведет онлайн-трансляцию со стадиона, пообщается с болельщиками об отставке Сергея Боровского с поста главного тренера «Динамо».

Стрим будет доступен на странице Tribuna.com Вконтакте.

 

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в 6-м туре чемпионата Беларуси минское «Динамо» принимает «Гомель».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Виталий Гурков: «Думаю, парни из Brutto придут поддержать на чемпионате мира»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика