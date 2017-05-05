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Лучшая футболистка Беларуси-2016: «Раньше, например, Лукашенко меня устраивал, но сейчас такая ситуация в стране что... Хотя, может, он и не виноват в этом»

06.05.2017 12:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Лучшая белорусская футболистка сезона-2016 Анастасия Линник в интервью Сергею Щурко ответила на вопрос о политике.

- Всегда приятно, когда у человека есть свое мнение. Тогда интересно, за кого вы болеете, например, в политике.

– Давайте скажем так, я сторонник того, чтобы мир был во всем мире. А если говорить о каких-то конкретных политиках, то кумиров у меня нет. Идеальных президентов в принципе не существует, но сейчас такой период в мире, что, как мне кажется, у всех не заладилось. Раньше, например, Лукашенко меня устраивал, но сейчас такая ситуация в стране что... Хотя, может, он и не виноват в этом.

- А кто ж тогда?

– Ну не знаю, я же не экономист.

- Но, уверен, найдутся люди, которые скажут: «Настя, а что это ты там в интервью сказала...»

– Если честно, то мне все равно, кто там и что скажет. Это же ведь мое интервью. Верно? Главное, чтобы я никого не обидела, – сказала Линник.

 
 
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Лучшая белорусская футболистка сезона-2016 Анастасия Линник в интервью Сергею Щурко ответила на вопрос о политике.

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