Собирайте команды в Fantasy-футболе и выигрывайте реальные деньги

Эти выходные в футбольном фэнтези Kixx будут жаркими! Мы предлагаем вам не просто собрать свои команды и обыграть других болельщиков, но и выиграть реальные деньги.

Напоминаем, что Kixx – развлекательный проект о футболе, где можно играть каждый день и соревноваться с новичками, а также опытными пользователями.

В чем суть игры?

Все очень просто – вы собираете команды из реальных футболистов по реальным матчам. Правила начисления очков — как в обычном Fantasy-футболе: нужно угадать защитников и вратаря, чьи команды сыграют на ноль, и игроков атаки, которые отметятся результативными действиями — голами, передачами и при этом не будут удалены с поля.





Kixx быстрее и динамичнее классического Fantasty: набор одной команды займет у вас не более минуты.

Как можно выиграть деньги?

Вступайте в специальные лиги со значком Евро (€). Для этого нужно пополнить счет в своем игровом профиле. Мы постараемся обеспечить широкий выбор турниров и форматов, заходите каждый день.

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Только до 7 мая введите промо-код MAY100% в личном кабинете и получите +100% на следующий депозит. Что это значит? Вы вносите до €20, а мы зачисляем вам на счет до €40.

Мы уже запустили футбольные турниры по главным событиям, так что вам всего лишь осталось собрать свои команды.

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