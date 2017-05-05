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Собирайте команды в Fantasy-футболе и выигрывайте реальные деньги

06.05.2017 12:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Эти выходные в футбольном фэнтези Kixx будут жаркими! Мы предлагаем вам не просто собрать свои команды и обыграть других болельщиков, но и выиграть реальные деньги. 

Напоминаем, что Kixx – развлекательный проект о футболе, где можно играть каждый день и соревноваться с новичками, а также опытными пользователями.

В чем суть игры?

Все очень просто – вы собираете команды из реальных футболистов по реальным матчам. Правила начисления очков — как в обычном Fantasy-футболе: нужно угадать защитников и вратаря, чьи команды сыграют на ноль, и игроков атаки, которые отметятся результативными действиями — голами, передачами и при этом не будут удалены с поля. 


Kixx быстрее и динамичнее классического Fantasty: набор одной команды займет у вас не более минуты.

Как можно выиграть деньги? 

Вступайте в специальные лиги со значком Евро (€). Для этого нужно пополнить счет в своем игровом профиле. Мы постараемся обеспечить широкий выбор турниров и форматов, заходите каждый день.

100% бонус на следующий депозит

Только до 7 мая введите промо-код MAY100% в личном кабинете и получите +100% на следующий депозит. Что это значит? Вы вносите до €20, а мы зачисляем вам на счет до €40.

Мы уже запустили футбольные турниры по главным событиям, так что вам всего лишь осталось собрать свои команды.

СОБРАТЬ КОМАНДЫ #ПРЯМОСЕЙЧАС

Собирайте команды в Fantasy-футболе и выигрывайте реальные деньги

ХОРОШЕЙ ИГРЫ!

 
 
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Эти выходные в футбольном фэнтези Kixx будут жаркими! Мы предлагаем вам не просто собрать свои команды и обыграть других болельщиков, но и выиграть реальные деньги.

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