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Анатолий Курилец: «Матч против сборной Финляндии показал, что белорусы способны преподнести сюрприз на ЧМ-2017»

06.05.2017 12:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Генеральный директор минского «Динамо» Анатолий Курилец прокомментировал первый матч сборной Беларуси на чемпионате мира.

«Матч против сборной Финляндии показал, что белорусы способны преподнести сюрприз на этом мировом форуме вопреки негативным прогнозам, с которыми их отправляли в Париж наши журналисты. Конечно, я с особым вниманием слежу за динамовцами, которые составляют костяк национальной команды.

Могло быть наших ребят в сборной и больше, тот же Андрей Степанов, думаю, своей игрой на протяжении всего сезона заслужил право сыграть на чемпионате мира и мог бы помочь в Париже, но это решение тренерского штаба. В любом случае, «Динамо-Минск» был, есть и остается базовым клубом сборной, поэтому все успехи и неудачи мы будем делить вместе», – сказал Курилец.

В первом матче на чемпионате мира сборная Беларуси уступила команде Финляндии со счетом 2:3.

Тает лед. Сборная Беларуси едва не зацепила финнов

 
Теги: Минск
 
 
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Генеральный директор минского «Динамо» Анатолий Курилец прокомментировал первый матч сборной Беларуси на чемпионате мира.

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