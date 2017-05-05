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«Динамо» Брест – «Шахтер». В продажу поступили билеты на финал Кубка Беларуси

06.05.2017 14:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня поступили в продажу билеты на финальный матч Кубка Беларуси между брестским «Динамо» и «Шахтером».

Напомним, что игра состоится 28 мая в Гродно на ЦСК «Неман». Стартовый свисток прозвучит в 17.00.

Билеты можно приобрести во всех точках продажи компании Ticketpro, а также на сайте билетного оператора. 

В продажу поступили следующие места:

Секторы: 7, 21 – стоимость 2 рубля;

Секторы: 5, 6, 15*, 20 – стоимость 3 рубля;

Секторы: 18, 17, 25, 26, 27 – стоимость 4 рубля.

Секторы: 1, 2, 3, 4, 19, 22, 23, 24 – выкуплены «Шахтер» Солигорск и будут распространяться через клуб.

Секторы: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 28, 29, 30 – выкуплены ФК «Динамо-Брест» и будут распространяться через клуб.

«Динамо» Брест – «Шахтер». В продажу поступили билеты на финал Кубка Беларуси

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Сегодня поступили в продажу билеты на финальный матч Кубка Беларуси между брестским «Динамо» и «Шахтером».

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