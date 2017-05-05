«Динамо» Брест – «Шахтер». В продажу поступили билеты на финал Кубка Беларуси

Сегодня поступили в продажу билеты на финальный матч Кубка Беларуси между брестским «Динамо» и «Шахтером».

Напомним, что игра состоится 28 мая в Гродно на ЦСК «Неман». Стартовый свисток прозвучит в 17.00.

Билеты можно приобрести во всех точках продажи компании Ticketpro, а также на сайте билетного оператора.

В продажу поступили следующие места:

Секторы: 7, 21 – стоимость 2 рубля;

Секторы: 5, 6, 15*, 20 – стоимость 3 рубля;

Секторы: 18, 17, 25, 26, 27 – стоимость 4 рубля.

Секторы: 1, 2, 3, 4, 19, 22, 23, 24 – выкуплены «Шахтер» Солигорск и будут распространяться через клуб.

Секторы: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 28, 29, 30 – выкуплены ФК «Динамо-Брест» и будут распространяться через клуб.



