Анатолий Курилец: «Динамо» уже давно ведет переговоры с целой группой игроков»

Генеральный директор минского «Динамо» Анатолий Курилец рассказал о процессе комплектования состава.

– Процесс формирования команды – это едва ли не самое важное, чем занимается любой клуб в межсезонье, и торопиться тут не стоит. Понимаю нетерпение болельщиков, которым хочется побыстрее узнать, какой будет команда в следующем сезоне, но мы не стремимся взять приз за самую стремительную селекцию, а хотим собрать состав, который был бы способен решить поставленные перед клубом задачи.

Процесс этот не терпит спешки и огласки. Хотел бы напомнить, что в прошлом сезоне только 29 апреля мы сделали квалификационные предложения группе хоккеистов, а первые подписания состоялись и того позже, тем не менее, мне кажется, все специалисты отметили, что трансферная кампания прошла успешно. Мы уже давно ведем переговоры с целой группой игроков, но по понятным причинам разглашать подробности я не имею ни права, ни желания.

Могу лишь повторить, что мы заинтересованы сохранить Бена Скривенса, который очень помог нам в прошлом сезоне. Также рассматривается незначительная возможность увеличения легионерской составляющей, – сказал Курилец.