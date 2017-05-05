ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Коммерческий директор минского «Динамо»: «Сейчас на «Динамо-Юни» происходит параллельно несколько процессов»

06.05.2017 15:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Коммерческий директор минского «Динамо» Сергей Перников поделился новостями о реконструкции стадиона «Динамо-Юни».

«Кроме того, что видно невооруженным глазом — установлены мачты освещения, сейчас на «Динамо-Юни» происходит параллельно несколько процессов. Идут работы по устройству футбольного поля, что подразумевает не только собственно покрытие, но и соблюдение определенных технологий: выборка грунта, закладка необходимых инженерных сетей под подогрев. Все это заканчивается укладкой искусственного футбольного покрытия, на котором можно будет играть и тренироваться фактически круглый год, ну, кроме экстремальных морозов. Во-вторых, идет устройство западной, большой, трибуны», – сказал Перников.

Коммерческий директор минского «Динамо»: «Сейчас на «Динамо-Юни» происходит параллельно несколько процессов»

Коммерческий директор минского «Динамо»: «Сейчас на «Динамо-Юни» происходит параллельно несколько процессов»

Коммерческий директор минского «Динамо»: «Сейчас на «Динамо-Юни» происходит параллельно несколько процессов»

Фото: «Прессбол»

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Коммерческий директор минского «Динамо» Сергей Перников поделился новостями о реконструкции стадиона «Динамо-Юни».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Анатолий Курилец: «Динамо» уже давно ведет переговоры с целой группой игроков»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика