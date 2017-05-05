Коммерческий директор минского «Динамо»: «Сейчас на «Динамо-Юни» происходит параллельно несколько процессов»

Коммерческий директор минского «Динамо» Сергей Перников поделился новостями о реконструкции стадиона «Динамо-Юни».

«Кроме того, что видно невооруженным глазом — установлены мачты освещения, сейчас на «Динамо-Юни» происходит параллельно несколько процессов. Идут работы по устройству футбольного поля, что подразумевает не только собственно покрытие, но и соблюдение определенных технологий: выборка грунта, закладка необходимых инженерных сетей под подогрев. Все это заканчивается укладкой искусственного футбольного покрытия, на котором можно будет играть и тренироваться фактически круглый год, ну, кроме экстремальных морозов. Во-вторых, идет устройство западной, большой, трибуны», – сказал Перников.













Фото: «Прессбол»