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Коммерческий директор минского «Динамо»: «Сейчас на «Динамо-Юни» происходит параллельно несколько процессов»
06.05.2017 15:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Коммерческий директор минского «Динамо» Сергей Перников поделился новостями о реконструкции стадиона «Динамо-Юни».
«Кроме того, что видно невооруженным глазом — установлены мачты освещения, сейчас на «Динамо-Юни» происходит параллельно несколько процессов. Идут работы по устройству футбольного поля, что подразумевает не только собственно покрытие, но и соблюдение определенных технологий: выборка грунта, закладка необходимых инженерных сетей под подогрев. Все это заканчивается укладкой искусственного футбольного покрытия, на котором можно будет играть и тренироваться фактически круглый год, ну, кроме экстремальных морозов. Во-вторых, идет устройство западной, большой, трибуны», – сказал Перников.
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Коммерческий директор минского «Динамо»: «Сейчас на «Динамо-Юни» происходит параллельно несколько процессов»
Коммерческий директор минского «Динамо» Сергей Перников поделился новостями о реконструкции стадиона «Динамо-Юни».
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