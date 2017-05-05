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Беларусь – Чехия. Льюис определился с составом
06.05.2017 16:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис определился с составом на матч группового раунда чемпионата мира-2017 с Чехией.
Отметим, что тренер внес лишь одно изменение в сравнении с поединком с финнами (2:3): Михаил Карнаухов займет место запасного вратаря.
Беларусь: Лаланд (Карнаухов); Коробов – Лисовец, А.Костицын – Ковыршин – С.Костицын; Хенкель – Шинкевич, Павлович (А) – Стась (К) – Лингле; Граборенко – Евенко, Демков – Кулаков – Дрозд; Когалев – Шарангович – Стефанович; Денисов (А), Волков.
Матч начнется в 17.15.
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Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис определился с составом на матч группового раунда чемпионата мира-2017 с Чехией.
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