Беларусь – Чехия. Льюис определился с составом

Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис определился с составом на матч группового раунда чемпионата мира-2017 с Чехией.

Отметим, что тренер внес лишь одно изменение в сравнении с поединком с финнами (2:3): Михаил Карнаухов займет место запасного вратаря.

Беларусь: Лаланд (Карнаухов); Коробов – Лисовец, А.Костицын – Ковыршин – С.Костицын; Хенкель – Шинкевич, Павлович (А) – Стась (К) – Лингле; Граборенко – Евенко, Демков – Кулаков – Дрозд; Когалев – Шарангович – Стефанович; Денисов (А), Волков.

Матч начнется в 17.15.