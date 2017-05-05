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Беларусь – Чехия. Карнаухов заменил Лаланда и дебютировал на чемпионатах мира

06.05.2017 19:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В матче групповой стадии чемпионата мира-2017 Беларусь уступает Чехии (1:5, третий период).

Отметим, что после пятой пропущенной шайбы тренерский штаб принял решение заменить Кевина Лаланда.

Место в воротах занял Михаил Карнаухов и дебютировал на чемпионатах мира.

 
 
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В матче групповой стадии чемпионата мира-2017 Беларусь уступает Чехии (1:5, третий период).

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