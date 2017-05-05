|
Беларусь – Чехия. Карнаухов заменил Лаланда и дебютировал на чемпионатах мира
06.05.2017 19:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче групповой стадии чемпионата мира-2017 Беларусь уступает Чехии (1:5, третий период).
Отметим, что после пятой пропущенной шайбы тренерский штаб принял решение заменить Кевина Лаланда.
Место в воротах занял Михаил Карнаухов и дебютировал на чемпионатах мира.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В матче групповой стадии чемпионата мира-2017 Беларусь уступает Чехии (1:5, третий период).
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии