Юрий Пунтус: «Стыдно. Хочу извиниться перед болельщиками»

Главный тренер «Славии» Юрий Пунтус поделился впечатлениями от матча 6-го тура чемпионата Беларуси, в котором команда крупно проиграла БАТЭ (0:6).

– Не пожелал бы оказаться в такой ситуации. Стыдно. Хочу извиниться перед болельщиками. Не знаю, почему так произошло. Сегодня полностью оголили себя для критиков и недоброжелателей – сегодня они могут бросать камни в мой огород. Но это пока только 6-й тур. Посмотрим, что будет в ноябре.

– Угадали состав БАТЭ?

– До последнего думал, что будет 4-2-3-1. Только после стартового свистка понял, что соперник играет в 3 защитника. Но на нашей игре это не сыграло никакой роли.

– Чем обусловлена замена Слюсара?

– Травмы тут нет – игровая замена.

– Команда находится в кризисе или это период притирки?

– Не скажу, что притирка игроков. Скорее мы просто попали в такую полосу, – сказал Пунтус.