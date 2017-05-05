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Юрий Пунтус: «Стыдно. Хочу извиниться перед болельщиками»
06.05.2017 19:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Славии» Юрий Пунтус поделился впечатлениями от матча 6-го тура чемпионата Беларуси, в котором команда крупно проиграла БАТЭ (0:6).
– Не пожелал бы оказаться в такой ситуации. Стыдно. Хочу извиниться перед болельщиками. Не знаю, почему так произошло. Сегодня полностью оголили себя для критиков и недоброжелателей – сегодня они могут бросать камни в мой огород. Но это пока только 6-й тур. Посмотрим, что будет в ноябре.
– Угадали состав БАТЭ?
– До последнего думал, что будет 4-2-3-1. Только после стартового свистка понял, что соперник играет в 3 защитника. Но на нашей игре это не сыграло никакой роли.
– Чем обусловлена замена Слюсара?
– Травмы тут нет – игровая замена.
– Команда находится в кризисе или это период притирки?
– Не скажу, что притирка игроков. Скорее мы просто попали в такую полосу, – сказал Пунтус.
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Главный тренер «Славии» Юрий Пунтус поделился впечатлениями от матча 6-го тура чемпионата Беларуси, в котором команда крупно проиграла БАТЭ (0:6).
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