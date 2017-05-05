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Белорусские хоккеисты проиграли чехам на чемпионате мира

06.05.2017 20:00 — Новости Спорта | БелТА  
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6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Беларуси потерпели второе поражение на чемпионате мира, уступив в Париже чехам со счетом 1:6, сообщает корреспондент БЕЛТА.Беларусь - Чехия - 1:6 (0:2, 1:1, 0:3).Беларусь: Лаланд; Коробов - Лисовец, А.Костицын - Ковыршин - С.Костицын; Хенкель - Шинкевич, Павлович - Стась - Лингле; Граборенко - Евенко, Демков - Кулаков - Дрозд; Когалев - Шарангович - Стефанович; Денисов, Волков.Чехия: Францоуз; Гудас - Шимек, Коварж - Радил -Ворачек; Кемпни - Рутта, Червенка - Плеканец - Пастрняк; Ержабек - Крейчик, Бирнер - Врана - Ржепик; Гика - Ганзл - Зогорна; Кундратек, Горак.Шайбы: 0:1 - Врана (Бирнер, Ржепик, 13.16). 0:2 - Гудас (Ворачек, 17.30). 1:2 - Павлович (Лисовец, Денисов, 21.13). 1:3 - Червенка (Горак, Ержабек, 35.38). 1:4 - Шимек (Ворачек, Радил, 47.26). 1:5 - Ворачек (Пастрняк, Кундратек, 49.37). 1:6 - Кемпни (Ганзл, Зогорна, 59.44). Следующий матч в предварительной группе В белорусские хоккеисты проведут 8 мая против действующих чемпионов мира канадцев.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь: Лаланд; Коробов - Лисовец, А.Костицын - Ковыршин - С.Костицын; Хенкель - Шинкевич, Павлович - Стась - Лингле; Граборенко - Евенко, Демков - Кулаков - Дрозд;...

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