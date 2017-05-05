Александр Ермакович: «Идеальный матч БАТЭ? Если по счету, то да»

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович поделился впечатлениями от победы над «Славией» (6:0) в шестом туре чемпионата Беларуси.

– Мы серьезно отнеслись к игре. «Славия» оставалась единственной командой с которой оставался отрицательный баланс по результатам двух игр. Хорошо воспользовались своими моментами. Нас постоянно преследуют травмы, что вызывает серьезные проблемы в настоящем графике игр.

Пока о серьезности травмы Риоса говорить не приходится – будем ждать завтрашних тестов.

– Сегодня был идеальный матч?

– Если по счету, то да. Бывают такие матчи, когда у одной команды выходит все, а у другой ничего.

– Возможен ли досрочный возврат из аренды Жука?

– Тут все зависит от того, как он себя проявит в игре. Также важно, какие проблемы будут с составом, – сказал Ермакович.