Георгий Кондратьев: «Молодежь вливается тяжело. Ребятки худенькие, нет силы в ногах»

Главный тренер «Минска» Георгий Кондратьев прокомментировал дебют молодого форварда столичного клуба Павла Горбача в матче шестого тура против «Слуцка» (0:2).

– Cегодня вышел молодой Павел Горбач (17-летний форвард – прим. Tribuna.com). Как он вливается во взрослый футбол? И как молодежь вливается в белорусский, жесткий футбол?

– Тяжело, мы ведь игры проигрываем. Борьбу проигрываем. Сегодня опять борьбу проиграли. Тяжело. Ребятки худенькие, нет силы в ногах и они еще многие позднего развития. На вид вообще 16 лет, хотя на самом деле 19. Тяжело им дается этот футбол, тем более на таком поле.

Когда мы дома играем на ровном поле, то они подстраиваются друг под друга, в пас играют быстро. А здесь, когда дробит мяч, лишнее касание-два и их накрывают. Тяжело им в таком мужском футболе. Ну ничего, раз мы выбрали такой путь, то, думаю, обобьются ребята и через год-два у них все должно получится. Потому что задатки есть у всех. Ну а Горбач хорошо выглядит на тренировках. Молодой парень, 17 лет. Надо подпускать. Есть задатки. Думаю, он будет развиваться. Тем более парень серьезный, хочет играть, – сказал Кондратьев.