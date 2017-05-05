Дэйв Льюис: «В игре с Канадой место в воротах займет Карнаухов, его бэкапом будет Трус»

Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис после поражения от чехов (1:6) на ЧМ-2017 рассказал, кто займет место в воротах его команды в поединке с канадцами, который пройдет 8 мая (17.15).

– Послезавтра третий матч чемпионата – против Канады. Наши ворота в нем может занять только канадец?

– Нет, в старте выйдет Карнаухов. В том числе и поэтому он сегодня заменил Лаланда по ходу третьего периода. Чтобы почувствовал лед и атмосферу турнира.

– Это означает, что Кевином вы все-таки не вполне довольны?

– Нет, это означает лишь, что мы действуем по изначально составленному плану. Он был таким.

– Кевин останется бэкапом в игре с Канадой?

– Нет, вторым будет Трус. Кевин будет готовиться к следующим матчам, – сказал Льюис.