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Дэйв Льюис: «В игре с Канадой место в воротах займет Карнаухов, его бэкапом будет Трус»
06.05.2017 20:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис после поражения от чехов (1:6) на ЧМ-2017 рассказал, кто займет место в воротах его команды в поединке с канадцами, который пройдет 8 мая (17.15).
– Послезавтра третий матч чемпионата – против Канады. Наши ворота в нем может занять только канадец?
– Нет, в старте выйдет Карнаухов. В том числе и поэтому он сегодня заменил Лаланда по ходу третьего периода. Чтобы почувствовал лед и атмосферу турнира.
– Это означает, что Кевином вы все-таки не вполне довольны?
– Нет, это означает лишь, что мы действуем по изначально составленному плану. Он был таким.
– Кевин останется бэкапом в игре с Канадой?
– Нет, вторым будет Трус. Кевин будет готовиться к следующим матчам, – сказал Льюис.
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Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис после поражения от чехов (1:6) на ЧМ-2017 рассказал, кто займет место в воротах его команды в поединке с канадцами, который...
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