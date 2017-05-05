Вячеслав Геращенко: «Незаслуженное поражение. Полностью переиграли минское «Динамо» в первом тайме»

Главный тренер «Гомеля» Вячеслав Геращенко прокомментировал поражение от минского «Динамо» (0:1) в шестом туре чемпионата Беларуси.

– Абсолютно незаслуженное поражение. Считаю, что полностью переиграли «Динамо» в первом тайме. Гол получился после нелепой ошибки. Понятно, что мы не создали россыпь голевых моментов, но все равно обидно, что проиграли в этом матче.

Есть вопросы по некоторым судейским трактовкам. Тяжело понять, когда пять раз оказывается помощь, проводят 6 замен, а добавлено всего три минуты. Если в общих чертах, то обидно.

– Что с Адомако? Что-то серьезное?

– Пока не знаю, посмотрим.

– Почему отсутствовал Пыско?

– У нас проблемы: Пыско и Айдов травмированы. Надеюсь, что Пыско в следующем матче сыграет, а Айдов выбыл надолго.

– У «Динамо» поменялся главный тренер. Насколько это повлияло в психологическом плане?

– Но тренер же в больнице (Гуренко перенес плановую операцию – прим. Tribuna.com).

– Психологически?

– На «Динамо» настрой не нужен: все прекрасно понимали, какой соперник. Разбирали их игру – было понятно, что в последних матчах команде просто не везет. Но никто в нашем тренерском штабе не сомневался, что это организованная и сбалансированная команда. Понятно, что это дело их руководства, но когда-то «Динамо» должно было прорвать. В нашей игре, наверное, не прорвало.

– Адомако мог сыграть, если бы не повреждение? Хватает его на девяносто минут?

– Нет, его хватает на девяносто минут. Мы перешли на игру в два нападающих. Адомако неплохо играл, поэтому мог остаться. Но у нас есть еще Теслюк и Ситко. Мы спасались. Пропустили контратаку, если бы «Динамо» забило второй мяч, все могло закончиться раньше. Но ничего страшного, идем дальше, – сказал Геращенко.