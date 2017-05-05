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Андрей Лаврик: «Игра с «Гомелем» получилась достаточно сложная. Выходили в измененном составе, появились новички»

06.05.2017 20:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Тренер минского «Динамо» Андрей Лаврик прокомментировал итог матча с «Гомелем» (1:0) в шестом туре чемпионата Беларуси.

– Игра получилась достаточно сложная. Мы не очень здорово провели первый тайм. Вышли в новом составе, появились новички. Чувствовалась какая-то скованность. Наверное, сказалось и отсутствие главного тренера.

Второй тайм начали получше: забили гол, повели в счете. Могли забить второй мяч. Прекрасно обыграл соперника наш форвард (момент был у Антона Сароки – прим.), но, к сожалению, пробил выше ворот. Затем несколько ниже, чем хотелось бы, сели к своим воротам. Но самое главное – победный счет.

– Кто сегодня определял состав на игру?

– Игорь Николаевич Гуринович.

– Вообще возникли какие-то дополнительные сложности в связи с отсутствием главного тренера?

– Да, безусловно, сложности возникли. По результатам тренировочного занятия Гуренко давал мне план работы на следующий день. Я показывал его коллегам – мы обсуждали и проводили тренировочное занятие. Определенные трудности возникали.

– Когда  приступит к работе главный тренер?

– Я думаю, послезавтра он уже будет на рабочем месте, – сказал Лаврик.

 
Теги: Гомель
 
 
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Тренер минского «Динамо» Андрей Лаврик прокомментировал итог матча с «Гомелем» (1:0) в шестом туре чемпионата Беларуси.

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