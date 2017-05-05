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Андрей Климович: «Пока наша игра оставляет желать лучшего. Выиграли – и то хорошо»
06.05.2017 21:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Вратарь минского «Динамо» Андрей Климович прокомментировал победу над «Гомелем» (1:0) в 6-м туре чемпионата Беларуси, а также поделился мнением об увольнении Сергея Боровского с поста главного тренера, передает корреспондент Tribuna.com Александр Ивулин.
– Пока наша игра оставляет желать лучшего. Выиграли – и то хорошо.
– Почему у «Динамо» никак не получится нащупать свою игру?
– Не знаю с чем это связано. Кажется, со стороны бегаем совсем медленно. Вроде, на сборах бегали много, но со стороны кажется, что у нас совсем нет сил. Не понимаю, почему так происходит.
– Вас удивила отставка Сергея Боровского?
– В какой-то степени она стала неожиданной, все-таки с начала чемпионата прошло всего пять туров. Но наше дело играть, а все остальное решает руководство.
– Сергей Гуренко готовил команду к этому матчу?
– Нет, у него проблемы со здоровьем, поэтому за все вопросы отвечали Лаврик и Гуринович. В команде поменялся только тренер вратарей. Конечно, тренировочный процесс изменился, но мы поработали всего три дня, поэтому не могу сказать что-то большее, – сказал Климович.
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Вратарь минского «Динамо» Андрей Климович прокомментировал победу над «Гомелем» (1:0) в 6-м туре чемпионата Беларуси, а также поделился мнением об увольнении Сергея...
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