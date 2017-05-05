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Алим Селимов: «Очень хорошо отношусь к Боровскому, но это футбол – тренеры приходят и уходят»
06.05.2017 21:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Гендиректор минского «Динамо» Алим Селимов рассказал о расставании с бывшим главным тренером команды Сергеем Боровским.
– На кандидатуре Гуренко остановились сразу, или были варианты?
– Были. Но, обсудив ситуацию с руководством клуба и председателем, было принято такое решение. Гуренко как никто другой на сегодняшний день знает и понимает, что необходимо «Динамо». Сергей в структуре клуба уже почти два года и знает молодых ребят. Сегодня в запасе появился Кийко. Думаю, он мог бы выйти даже на поле, но матч был напряженным до финального свистка, тренеры решили не рисковать.
– Боровский сказал, что уважает решение клуба расстаться с ним…
– Сергей Владимирович очень воспитанный человек. Я очень хорошо отношусь к нему. Это футбол: тренеры приходят и уходят. Все видели, что у команды не пошла игра. Три-четыре матча «Динамо» показывало не лучший футбол. Говорить можно многое, но мы все видим на поле. Исходя из результата было принято решение расстаться с Боровским. С Сергеем Владимировичем у нас остались и остаются хорошие отношения. Пожали руки и без обид расстались, – сказал Селимов.
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Гендиректор минского «Динамо» Алим Селимов рассказал о расставании с бывшим главным тренером команды Сергеем Боровским.
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