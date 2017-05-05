Алим Селимов: «Очень хорошо отношусь к Боровскому, но это футбол – тренеры приходят и уходят»

Гендиректор минского «Динамо» Алим Селимов рассказал о расставании с бывшим главным тренером команды Сергеем Боровским.

– На кандидатуре Гуренко остановились сразу, или были варианты?

– Были. Но, обсудив ситуацию с руководством клуба и председателем, было принято такое решение. Гуренко как никто другой на сегодняшний день знает и понимает, что необходимо «Динамо». Сергей в структуре клуба уже почти два года и знает молодых ребят. Сегодня в запасе появился Кийко. Думаю, он мог бы выйти даже на поле, но матч был напряженным до финального свистка, тренеры решили не рисковать.

– Боровский сказал, что уважает решение клуба расстаться с ним…

– Сергей Владимирович очень воспитанный человек. Я очень хорошо отношусь к нему. Это футбол: тренеры приходят и уходят. Все видели, что у команды не пошла игра. Три-четыре матча «Динамо» показывало не лучший футбол. Говорить можно многое, но мы все видим на поле. Исходя из результата было принято решение расстаться с Боровским. С Сергеем Владимировичем у нас остались и остаются хорошие отношения. Пожали руки и без обид расстались, – сказал Селимов.